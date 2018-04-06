SEO специалист работающий на результат (тематика IT безопасность)

Поисковые системы (SEO)Закрыт20 заявок283 просмотра
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Необходим SEO специалист с четким пониманием как БЕЗОПАСНО вывести сайт в ТОП по ряду запросов. Сайт - сервис в сфере IT безопасности и анонимности. Интерисует человек, который работает на результат и переговоры с которым основываются на конкретных действиях, показателях, проверенных фактах и.т.д. (а не на обещаниях и догадках). Преимущество специалистам у которых есть опыт работы в буржнете.

5 лет назад
grishchenko
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад