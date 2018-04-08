Linkbuilder для проекта на зарубежный рынок

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки148 просмотров
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Нужен специалист по SEO, который уже имел дело с зарубежными рынками и знает английский.

 

Задачи:

  • Оценить и подобрать сайты в соответствии с заданными критериями
  • Cпланировать ссылочную стратегию
  • Анализ и поиск ссылочных доноров
  • Написание комментариев и размещение ссылок на форумах, блогах, соц. сетях и т.д
  • Письменная коммуникация с веб-мастерами и блоггерами (outreach)
  • Регистрация компании и сайта на целевых площадках
6 лет назад
BelkaAnastasiya
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад