Рекрутер, специалист по подбору персонала

Подбираю быстро, качественно, с самоотдачей тех, кого Вы давно искали.

Работаларекрутером в компаниях: Wikimart, kupivip.ru, Manpower, БНС групп (Calvin Klein,Mexx, Topshop,Jennyfer)

· Работа вофисе полный рабочий день, далее уход в декрет и работа из дома на проектах.

· Подбор массового,линейного персонала и руководителей.

· Подборсотрудников для работы в головном офисе, в региональных и для удаленной работы.

· Закрытиевакансий для отделов IT, разработки, маркетинга, дизайна, финансов,

административного, логистики, продаж, закупок.

· Снятиезаявки на подбор у внутренних заказчиков. Разработка вакансий на их основе.

· Разработка ипроведение интервью по компетенциям.

· Разработкакейсов, применение психологических тестов. Их расшифровка. Использование

проективного метода, навыки лингвистического анализа речи

Ведение отчетности. Успешное закрытие срочных вакансий.

· Коммуникацияс РА, специалистами сайтов для соискателей. Размещение вакансий, использование

соц сетей, теплый и холодный поиск кандидатов.

· Знание Word, Exel, Internet, E-staff.

· Инструментыпоиска: hh, sj, linkedin,facebook, vk, moikrug, linkyou, weblancer, freelancer, своя база резюме, тематические форумы.

Быстро вхожу в курс дела, организую деятельность удаленно, направленнуюна результат. Веду отчетность по заданным стандартам.

Умею работать в режиме многозадачности и вести длительные проекты.

Хорошо нахожу контакт с кандидатами.

Порядочна.Обладаю чувством юмора.)

[email protected] - пишите, отвечаю быстро

быстро реагирую на письма в личку

тел 8 926 522 22 16