Анастасия Панина BelkaAnastasiyaBelkaAnastasiya
Подбираю быстро, качественно, с самоотдачей тех, кого Вы давно искали.
Работаларекрутером в компаниях: Wikimart, kupivip.ru, Manpower, БНС групп (Calvin Klein,Mexx, Topshop,Jennyfer)
· Работа вофисе полный рабочий день, далее уход в декрет и работа из дома на проектах.
· Подбор массового,линейного персонала и руководителей.
· Подборсотрудников для работы в головном офисе, в региональных и для удаленной работы.
· Закрытиевакансий для отделов IT, разработки, маркетинга, дизайна, финансов,
административного, логистики, продаж, закупок.
· Снятиезаявки на подбор у внутренних заказчиков. Разработка вакансий на их основе.
· Разработка ипроведение интервью по компетенциям.
· Разработкакейсов, применение психологических тестов. Их расшифровка. Использование
проективного метода, навыки лингвистического анализа речи
Ведение отчетности. Успешное закрытие срочных вакансий.
· Коммуникацияс РА, специалистами сайтов для соискателей. Размещение вакансий, использование
соц сетей, теплый и холодный поиск кандидатов.
· Знание Word, Exel, Internet, E-staff.
· Инструментыпоиска: hh, sj, linkedin,facebook, vk, moikrug, linkyou, weblancer, freelancer, своя база резюме, тематические форумы.
Быстро вхожу в курс дела, организую деятельность удаленно, направленнуюна результат. Веду отчетность по заданным стандартам.
Умею работать в режиме многозадачности и вести длительные проекты.
Хорошо нахожу контакт с кандидатами.
Порядочна.Обладаю чувством юмора.)
[email protected] - пишите, отвечаю быстро
быстро реагирую на письма в личку
тел 8 926 522 22 16
- Подбор персонала разных сфер и уровней325 просмотров
- Подбор персонала разных сфер и уровней259 просмотров