Создание сайта на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок178 просмотров

Создание сайта на Joomla 3.3 на основе выбранного шаблона.

Joomla
10 лет назад
BelkaAnastasiya
Анастасия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Все четко, быстро, качественно и с фантазией) Рекомендую, хороший программист.
Четко поставленная задача. Все было понятно с полуслова. Оплата в срок. Анастасия является менеджером высочайшего уровня. Будем и дальше работать.

Заявки фрилансеров

serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад