Сайт на движке phpShop отображает белую страницу и все

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки131 просмотр

Необходимо исправить текущее отображение сайта. Отображается белая страница и все. Страница авторизация работает из чего делаю вывод что CMS жива. Доступ в систему управления сайтом не помним, но есть все данные на хостинге, в том числе доступ к MySQL.

MySQL
10 лет назад
vistwork
Виктор 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
отлично!
Коммуникабельный заказчик, все время на связи, полностью изложил суть проблемы, что позволило использовать альтернативные, менее затратные по времени, варианты решения задачи. Оплата в срок, по договоренности. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Vladimir_VV
Владимир 
45 лет
18 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Изменения в теме Wordpress

    Надо поменять перевод с русского на украинский язык в теме руками некоторых слов, исправить правильное отображение логотипа и убрать прокрутку в поле кол-во при просмотре через фаерфокс. Только для вэблансеров с Украины.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обновить Magento до версии 1.9.1.1

    Через наш сайт идет спам, от хостера hezner получили вот такое сообщение: buse Message [AbuseID:19D92E:2D]: AbuseBSI: [CERT-Bund#2015042928001841] Sicherheitslücke in Magento Online-Shops in AS24940 (Жалоба сообщение [AbuseID: 19D92E: 2D]: AbuseBSI: [CERT-Bund # 2015042928001841] Sicherheitslücke в ...

    Magento
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка макета wordpress

    $5

    Добрый день. Нужно настроить вывод подкатегорий постов. В левом меню кликают на категорию, открываются подкатегории, при клике по подкатегории открывается пост. Сейчас не отображаются images подкатегорий. Нужно сделать чтобы отображались!

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать поправки и изменения в шаблоне вордпресс

    $6

    Изменить нужно следующее: 1. логотип в полный размер сделать 2. убрать ссылку с логотипа, чтоб был просто логотип без ссылки на главную 3. навигация - сделать урлы такого вида: категория/Page-2.html 4. ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение по Joomla 2.5

    Ищу человека, который поможет разобраться с некоторыми нюансами наполнения сайта на Joomla 2.5. Возможно позже отдам на наполнение весь сайт. Заявки только в проекте, пожалуйста. В лс, скайп, на почту прошу не ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть верстку на WP

    $70

    Есть готовая верстка. Нужно натянуть её на Wordpress. На данный момент сайт на половину натянут. Функционала не много. Вот что имеется на данный момент 2-goroda.by. Сделать все нужно в короткие сроки (1 неделя).

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Joomla template

    Здравствуйте. Есть работающий сайт на cms Joomla, для него нужно разработать новый темплейт rwd. Дизайн главной страницы есть в psd. Интересуют сроки и стоимость работ.

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад