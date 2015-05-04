Сделать поправки и изменения в шаблоне вордпресс

Изменить нужно следующее:

1. логотип в полный размер сделать

2. убрать ссылку с логотипа, чтоб был просто логотип без ссылки на главную

3. навигация - сделать урлы такого вида: категория/Page-2.html

4. ссылка с текстом подробнее, чтоб вела просто на статью

5. закомментировать комментарии, чтоб не выводились, но код не удалять

6. на странице поиска чтоб были ссылки на страницу, (важно при этом оставить на главной как есть, т.е. есть ссылка должна быть только на тексте подробнее, на страницах поиска не важно будет ли это ссылка на заголовке или на подробнее)

7. на страницах поиска бывают посты с "Read More…" перевести на "подробнее"

может потребуется еще пару доработок

шаблон будет отправлен исполнителю