Добрый день На сайте на Drupal 7.22 есть уязвимость. Необходимо найти и закрыть дырку. Пишите свои пожелания в заявке. Выбранному исполнителю предоставлю доступ.
Сделать поправки и изменения в шаблоне вордпресс
Изменить нужно следующее:
1. логотип в полный размер сделать
2. убрать ссылку с логотипа, чтоб был просто логотип без ссылки на главную
3. навигация - сделать урлы такого вида: категория/Page-2.html
4. ссылка с текстом подробнее, чтоб вела просто на статью
5. закомментировать комментарии, чтоб не выводились, но код не удалять
6. на странице поиска чтоб были ссылки на страницу, (важно при этом оставить на главной как есть, т.е. есть ссылка должна быть только на тексте подробнее, на страницах поиска не важно будет ли это ссылка на заголовке или на подробнее)
7. на страницах поиска бывают посты с "Read More…" перевести на "подробнее"
может потребуется еще пару доработок
шаблон будет отправлен исполнителю
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу человека, который поможет разобраться с некоторыми нюансами наполнения сайта на Joomla 2.5. Возможно позже отдам на наполнение весь сайт. Заявки только в проекте, пожалуйста. В лс, скайп, на почту прошу не ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Есть готовая верстка. Нужно натянуть её на Wordpress. На данный момент сайт на половину натянут. Функционала не много. Вот что имеется на данный момент 2-goroda.by. Сделать все нужно в короткие сроки (1 неделя).Завершен10 лет назад
Нужно "безболезненно" удалить из шаблона отображение нескольких элементов: title-header и logo_tagline на главной и информацию об авторе на странице записи.Завершен10 лет назад
- $8
Требуется настроить поиск на сайте metpr.ru и elpac.ru шаблона одинаковый ! Каталоги разные. CMS 1C-Bitrix. Срок день. Оплата на карту или яндекс.деньгиЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Есть работающий сайт на cms Joomla, для него нужно разработать новый темплейт rwd. Дизайн главной страницы есть в psd. Интересуют сроки и стоимость работ.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется на сайте avantag.altairexpert.ru с Virtuemart 2 сделать различную регистрацию для юридических и физических лиц (разный набор заполняемых полей). По разному должны регистрироваться пользователи при регистрации из корзины и при прямой регистрации по ссылке.Завершен10 лет назад
Важно! Мне надоели всякие дилетанты! Которые обещают, в итоге срывают все сроки. И пишут, извените у меня то свет вырубился, то потом в городе, то ураган, тов больнице! Я плачу 10.000 рублей! Мне ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ситуация такая. Человек делал шаблон, далее обозначил срок сдачи, пропал. Далее нашел другого, он тоже пропал. Далее обратился к третьему он тоже пропал. Далее четвертый сделал проект. Но не может загрузить шаблон на ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать небольшие правки на сайте ПРЕСТАШОП. А именно. Доработать форму заказа. У меня есть PSD. Ее нужно сверстать и подключить на сайт. ТЗ покажу. И PSD покажу. Оставляйте заявки, кто готов ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад