Задание для спеца по OpenCart

Важно! Мне надоели всякие дилетанты! Которые обещают, в итоге срывают все сроки.

И пишут, извените у меня то свет вырубился, то потом в городе, то ураган, тов больнице!

Я плачу 10.000 рублей! Мне сейчас нужен человек, который сможет сразу притупить к работе.

И к утру показать результат! Мне нужно просто натянуть вертску на систему управления OpenCart!

Подробное ТЗ по пунктам покажу! ВАЖНО!

ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ КТО ГОТОВ ПОСТОЯННО БЫТЬ НА СВЯЗИ

И КТО СРАЗУ ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ!

КТО УМЕЕТ РАБОТАТЬ!

Если быстро закроем этот проект. Я сразу же предоставлю 5 новых.

Жду, заявок.