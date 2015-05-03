Срочно сделать правки на БИТРИКСЕ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки202 просмотра

Необходимо к утру сделать небольшие правки на БИТРИКСЕ.

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

Пожалуйста не тратьте время, кто не может приступить сейчас.

ТЗ по запросу. Пожалуйста не пишите в ЛС.

Оставляйте заявки тут со скайпом. Я скину ТЗ в личку. Подробное.

Там не сложные правки. Без проработки функционала. А косметические.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров