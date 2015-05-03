Срочно сделать правки на БИТРИКСЕ

Необходимо к утру сделать небольшие правки на БИТРИКСЕ.

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

Пожалуйста не тратьте время, кто не может приступить сейчас.

ТЗ по запросу. Пожалуйста не пишите в ЛС.

Оставляйте заявки тут со скайпом. Я скину ТЗ в личку. Подробное.

Там не сложные правки. Без проработки функционала. А косметические.