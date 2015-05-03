Восстановить работу сайта CodeIgniter

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки138 просмотров

Есть сайт http://sayamat.com.ua там стоит старая версия Image CMS на фреймворке CodeIgniter.

1. Восстановить работу сайта, что очень важно. Он перестал работать из-за того что место на хостинге забилось, почистил и не хочет все равно работать

2. Обновить до новой версии - если получится!

цены за каждый пункт и сроки?

CodeIgniter
10 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$15
1 день
Александр быстро решил проблему, рекомендую!
Рекомендую! Понятная постановка задачи и честная оплата!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад