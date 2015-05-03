Восстановить работу сайта CodeIgniter

Есть сайт http://sayamat.com.ua там стоит старая версия Image CMS на фреймворке CodeIgniter.

1. Восстановить работу сайта, что очень важно. Он перестал работать из-за того что место на хостинге забилось, почистил и не хочет все равно работать

2. Обновить до новой версии - если получится!

цены за каждый пункт и сроки?