Множинная оплата товаров

Через поле enity reference у продакт дисплей тип 1, выводиться другие продакт дисплей типа 2.

После добавления в корзину продакт дисплей тип 1 и оплаты этого товара, все продакт дисплей типа 2, также должны быть для текущего пользователя доступны как оплачены.

Функционал не должен мешать работать внутренней валюте сайта и должен с ней сочетаться.

Под продакт дисплей подразумиваеться и продукт, который выводиться через поле типа product reference.

Связть продакт дисплей 2 с продакт дисплей 1 происходит через поле типа entity reference в продукте к продакт дисплей 1.

Цена от 25 до 45 долларов ( или от 500 до 1000 грн)

Спасибо!