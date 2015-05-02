Множинная оплата товаров

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка109 просмотров

Через поле enity reference у продакт дисплей тип 1, выводиться другие продакт дисплей типа 2.

После добавления в корзину продакт дисплей тип 1 и оплаты этого товара, все продакт дисплей типа 2, также должны быть для текущего пользователя доступны как оплачены.

Функционал не должен мешать работать внутренней валюте сайта и должен с ней сочетаться.

Под продакт дисплей подразумиваеться и продукт, который выводиться через поле типа product reference.

Связть продакт дисплей 2 с продакт дисплей 1 происходит через поле типа entity reference в продукте к продакт дисплей 1.

Цена от 25 до 45 долларов ( или от 500 до 1000 грн)

Спасибо!

10 лет назад
malefor
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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