Требуется на сайте поставить галерею с категориями. То есть у нас есть раздел Галерея, при попадании на него внутри страницы надо чтобы были категории уже галерею примерно как на nextgen gallery. Так ...
Множинная оплата товаров
Через поле enity reference у продакт дисплей тип 1, выводиться другие продакт дисплей типа 2.
После добавления в корзину продакт дисплей тип 1 и оплаты этого товара, все продакт дисплей типа 2, также должны быть для текущего пользователя доступны как оплачены.
Функционал не должен мешать работать внутренней валюте сайта и должен с ней сочетаться.
Под продакт дисплей подразумиваеться и продукт, который выводиться через поле типа product reference.
Связть продакт дисплей 2 с продакт дисплей 1 происходит через поле типа entity reference в продукте к продакт дисплей 1.
Цена от 25 до 45 долларов ( или от 500 до 1000 грн)
Спасибо!
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