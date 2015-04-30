Помощь по джумле

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки190 просмотров

Требуется помощь по джумле. Конкретно - при дублировании товара не дублируются дочерние товары . В нашем случае дочерним товаром является размер. Необходимо либо автоматизировать этот процесс, либо просто сделать в каждую категорию дубли товара в нужном виде через БД

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров