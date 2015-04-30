Export\Import товаров в Virtuemart

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Закрыт2 заявки102 просмотра

Нужно сделать импорт товаров в Virtuemart с помощью CSVI на Joomla 2.5

Так же настроить обновление товаров с 1С

Joomla
10 лет назад
babushkatanya
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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