Требуется сделать копию простенького сайта, хочется найти человека для постоянного сотрудничества. Пишите Ваши контакты — спасибо.
Настроить шаблон WORDPRESS
Добрый день! Есть готовый шаблон Вордпресс, требуется настроить слайдеры, расположение, поменять цвет и поменять расположение. Нужно сделать в течение нескольких дней 1-2.
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