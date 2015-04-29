Настроить шаблон WORDPRESS

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Закрыт7 заявок114 просмотров

Добрый день! Есть готовый шаблон Вордпресс, требуется настроить слайдеры, расположение, поменять цвет и поменять расположение. Нужно сделать в течение нескольких дней 1-2.

WordPress
10 лет назад
afle
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад

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