Нужно сделать копию сайта (wordpress).

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок141 просмотр

Требуется сделать копию простенького сайта, хочется найти человека для постоянного сотрудничества. Пишите Ваши контакты — спасибо.

WordPress
10 лет назад
viviza
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров