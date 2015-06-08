Поправить небольшой скрипт для Wordpress

Есть скрипт - http://prntscr.com/6zh08v , который добавляет post_id в URL нового поста (пример: www.site.ru/news-5542/).

Основная проблема скрипта, при редактировании уже опубликованных записей к ним добавляется post_id, после чего для поиска эти страницы уже не доступны, так как сменился URL.

Нужно сделать так, чтобы скрипт срабатывал только когда пост публикуют, при редактировании записи он уже не должен работать.