Поправить небольшой скрипт для Wordpress

$5
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  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки115 просмотров

Есть скрипт - http://prntscr.com/6zh08v , который добавляет post_id в URL нового поста (пример: www.site.ru/news-5542/).

Основная проблема скрипта, при редактировании уже опубликованных записей к ним добавляется post_id, после чего для поиска эти страницы уже не доступны, так как сменился URL.

Нужно сделать так, чтобы скрипт срабатывал только когда пост публикуют, при редактировании записи он уже не должен работать.

WordPress
10 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Ответственный исполнитель, рекомендую!
Все отлично!

Заявки фрилансеров

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад