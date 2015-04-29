Верстка html + слайдер уже сделаны, нужно только интегрировать с движком. Кто может взяться сегодня? кто сможет сделать за минимальную стоимость, за которую готовы.. сразу отдам в работу.
Натянуть шаблон на вордпресс и сделать функционал по ТЗ
Добрый день! Требуется натянуть шаблон на WORDPRESS и сделать функционал по ТЗ.
Заявки фрилансеров
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