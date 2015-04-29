Небольшие правки шаблона на modx

на сайте http://gipsokor.by/ под управлением modx надо сделать следующее:

в меню слева увеличить шрифт и убрать лишние пункты, на главной убрать блок с новостями, картинку по центру сделать побольше, убрать блок "популярные услуги"

Работа для тех, кто готов сделать сегодня, оплата в вмз.