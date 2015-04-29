Небольшие правки шаблона на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки107 просмотров

на сайте http://gipsokor.by/ под управлением modx надо сделать следующее:

в меню слева увеличить шрифт и убрать лишние пункты, на главной убрать блок с новостями, картинку по центру сделать побольше, убрать блок "популярные услуги"

Работа для тех, кто готов сделать сегодня, оплата в вмз.

MODX
10 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Наталья быстро справилась, скурпулезно по пунктам выполнила задание. Сотрудничеством доволен.
Четкое ТЗ и своевременная оплата. Благодарю за заказ!

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
8 часов назад
10 лет назад