Необходима верстка и движок сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок204 просмотра

Необходима верстка и движок сайта (Лендинг пейдж + 1 внутр шаблон). Весь контент динамический те можно менять при помощи движка. Лендинг пейд с элементами видео (красная текстура - будет видео)

Эскизы см в атаче

10 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$200
7 дней
Спасибо большое за работу! Все качественно. Менеджер всегда онлайн и готов ответить на все вопросы!!
Все четко! И постановка задачи, и оплата в срок, и всегда на связи! Ждем новых заказов ;)

Заявки фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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