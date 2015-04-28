Либо МОДИКС либо WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки123 просмотра

Задача, перенести весь контент со старого сайта.

И доработать по ТЗ на основе готового шаблона.

Бюджет 10.000 рублей оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

Проект срочный.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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