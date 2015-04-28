Долгосрочный проект на самописном движке

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок156 просмотров

Нужен web-программер на долгосрочный проект: счетчик посещаемости сайтов, рекламная баннераная система, виджеты опросов, API для моб. приложений.

Отличное знание PHP,MySQL,JS,Git обязательно. Оплата почасовая от $3 до $6, в зависимости от вашего уровня.

Оплата Приват24.

Работа только днем, в рабочее время! Быть онлайн и готовым к обсуждению по скайпу проекта. Без ночных посиделок. Желательно Украина.

GitJavaScriptMySQLPHP
10 лет назад
silver_php1
Максим 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров