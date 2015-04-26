Cделать полную копию сайта на схожем шаблоне. WP

Есть сайт на WP

Он очень плохо работает и отображается в мобильных устройствах.

Нужно взять схожий шаблон и перенести всю информацию в таком же виде как есть сейчас.

Сколько часов на это нужно и сколько будет стоить? (пишу ЧАСОВ, потому что нужно на завтра в течении дня)

Без предоплаты!