Cделать полную копию сайта на схожем шаблоне. WP

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Закрыт2 заявки150 просмотров

Есть сайт на WP

Он очень плохо работает и отображается в мобильных устройствах.

Нужно взять схожий шаблон и перенести всю информацию в таком же виде как есть сейчас.

Сколько часов на это нужно и сколько будет стоить? (пишу ЧАСОВ, потому что нужно на завтра в течении дня)

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WordPress
10 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров