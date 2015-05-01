Необходимо разработать сайт на DLE

Сотрудничеством с Татьяной остался доволен на все 100%! Предоставила четкое и понятное ТЗ, всегда на связи. В общении коммуникабельна, тактична, корректна. Быстрая предоплата и оплата по проекту. Буду рад работать и в дальнейшем.