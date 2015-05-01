Необходимо разработать сайт на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок184 просмотра

Необходимо разработать сайт на DLE, по функционалу типовой киносайт.

Дизайн готов. Срок - 3 дня, поэтому ищю специалиста, который сможет натянуть дизайн сразу на движок, без промежуточного этапа верстки.

Наличие опыта в реализации аналогичных проектов - приветствуется.

Вопросы и макеты в личку. Задача срочная - оплата быстрая.

DLE
10 лет назад
ulitka_fudzi
Татьяна 
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$368
3 дня
Все отлично, очень быстро и профессионально сделана работа без малейших проблем или нареканий. Игорь - точный и ответственный разработчик на DLE. Надеюсь согласится сотрудничать в дальнейшем.
Сотрудничеством с Татьяной остался доволен на все 100%! Предоставила четкое и понятное ТЗ, всегда на связи. В общении коммуникабельна, тактична, корректна. Быстрая предоплата и оплата по проекту. Буду рад работать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад