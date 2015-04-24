В шаблон Worpdress корректно интегрировать плагин qTranslate. Поправить верстку после его подключения (некорректно отображаются некоторые шрифты).
Wordpress: подправить фотогалерею jetpack
Имеется фотогалерея на сайте wordpress, которая всем устраивает, но требуется доработка. На мобильных устройствах фото, чтобы выводились в лайтбоксе в полный экран.
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