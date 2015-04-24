Wordpress: подправить фотогалерею jetpack

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки119 просмотров

Имеется фотогалерея на сайте wordpress, которая всем устраивает, но требуется доработка. На мобильных устройствах фото, чтобы выводились в лайтбоксе в полный экран.

WordPress
10 лет назад
Olifka
Ольга 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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