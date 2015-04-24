Нужно обновить сайт китайоптом.рф Дизайн, вёрстка, привязать систему управления MODX для легкого редактирования разделов сайта и добавления/удаления новых товаров.
Сделать правки
1.Меню выпадающее с разделами размер меню на ваше усмотрение(цвет фона зкленый, текст белый,шрифт такой же как и на сайте) и так же для каждого нового пункта меню создать просто страницы(скопировать главную можно,но только без слайда): керамическая плитка, керамогранит, клинкер, мозаика,Сопутствующие товары,Ревизионные люки,Напольные Покрытия(еще подраздел в этом меню ламинат,паркет,масивная доска,пробковые покрытия, плинтус),Теплые полы,Сухие строительные смеси
2.фильтр в кажлом разделе меню такой же как на этом сайте http://www.tesser.ru/catalog/keramicheskaya_plitka/ (но естесственно под цветовой фон сайта)
3,добавить раздел акции
4. уменить размер слайдов на главной
Раз там будет меню выпадающее,то ссылки на каталог товаров не надо, все переходы по меню осуществляется.
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