Нужно обновить сайт китайоптом.рф Дизайн, вёрстка, привязать систему управления MODX для легкого редактирования разделов сайта и добавления/удаления новых товаров.
PHP или фрайворк
Необходимо реализовать функционал. Можно использовать хоть что.
Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.
Бюджет 15.000 рублей
Заявки фрилансеров
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