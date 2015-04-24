PHP или фрайворк

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок160 просмотров

Необходимо реализовать функционал. Можно использовать хоть что.

Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.

Бюджет 15.000 рублей

PHP
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров