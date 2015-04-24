Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix Макеты прилагаю. SSMaker.ru/ee5c9322/ SSMaker.ru/b6045b4c/ SSMaker.ru/e9905f75/ SSMaker.ru/bc863c60/ SSMaker.ru/32dce1dc/ ...
Доска объявлений для Wordpress
Нужна доска объявлений для Wordpress для существующего сайта.
Ничего сверх, обычный функционал: возможность регистрации, размещения объявлений, фотографий, цены, личный кабинет и т.п.
С нуля писать не надо, нужно найти какой-нибудь плагин.
Чем интереснее функционал будет в плагине, тем лучше.
Предлагайте ваш наиболее простой и дешевый вариант организации этого сервиса на сайте с указанием примерной стоимости и срока.
Заявки фрилансеров
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