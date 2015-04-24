Нужна доска объявлений для Wordpress для существующего сайта.

Ничего сверх, обычный функционал: возможность регистрации, размещения объявлений, фотографий, цены, личный кабинет и т.п.

С нуля писать не надо, нужно найти какой-нибудь плагин.

Чем интереснее функционал будет в плагине, тем лучше.

Предлагайте ваш наиболее простой и дешевый вариант организации этого сервиса на сайте с указанием примерной стоимости и срока.