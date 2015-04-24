Нужно изменить форму вывода категорий в ДЛЕ 10.2 То есть из стандартной простыни сделать блочный структурный вывод по шаблону который мы предоставим.
Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix
Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix
Макеты прилагаю.
Как видно на макетах, основное это: шапка (небольшой каталог в хеадере) + слайдер (дублируется с сайта), формы авторизации, регистрации.
Остальное стилизация по макетам.
Подавая заявку, пишем стоимость, сроки и небольшой резюме о себе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходимо перевести интерфейс шаблона wordpress на русский языкЗавершен10 лет назад
Правки на сайте opencart Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. ТЗ по запросу.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется внедрить каталог автомобилей и привязать автозапчасти к маркам и моделям авто. Прошу откликнуться тех, кто ранее работал со скриптом магазина на shop-scriptСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, сделайте пожалуйста счетчик посещений как тут http://amistom.amicospb.ru/ слеваСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно сверстать и посадить на движек вордпресс дизайн https://dl.dropboxusercontent.com/u/88573452/GridTemplates%20-1600%20-%202.jpg срок 1-2 дня цена 1500рСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо добавить на сайт копирайт, перенести на другое место поисковую строку, убрать надпись корзина, убрать дубль всплывающей формы - задать вопрос и еще пара правок.Завершен10 лет назад
хостинг пожаловался на фишинг cms сайта надо все почистить и сменить пароли может сменить по вот письмо от хостинга Здравствуйте. На Вашем ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Здравствуйте, есть сайт на WP. Раньше сайт работал на .com домене, щас для внутреннего использования владельцем, я настроил сайт работать с IP, 100% работает админка, фронтенд частично, так как есть ссылки на .com домен в ...Завершен10 лет назад
- $25
Нужно создать скелет сайта на движке Jommla 3 (на локальном сервере) используя шаблон yootheme.com/demo/joomla/... Доступ на локальный сервер с уже закаченным шаблоном будет предоставлен. В результате должен быть функционирующий по шаблону ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад