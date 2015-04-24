Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix

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Закрытнет заявок107 просмотров

Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix

Макеты прилагаю.

SSMaker.ru/ee5c9322/

SSMaker.ru/b6045b4c/

SSMaker.ru/e9905f75/

SSMaker.ru/bc863c60/

SSMaker.ru/32dce1dc/

SSMaker.ru/33e9cf37/

SSMaker.ru/18fb049b/

SSMaker.ru/ab6a3bd2/

SSMaker.ru/ba3f1336/

SSMaker.ru/554518d5/

Как видно на макетах, основное это: шапка (небольшой каталог в хеадере) + слайдер (дублируется с сайта), формы авторизации, регистрации.

Остальное стилизация по макетам.

Подавая заявку, пишем стоимость, сроки и небольшой резюме о себе.

10 лет назад
Efimenko_Igor
32 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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