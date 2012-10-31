Efimenko_Igor

Игорь Ефименко Efimenko_Igor

 
30 летУкраина/Кременчуг
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Front-end-верстальщик

    Компания PickCase ([url=https://pickcase.ua/]pickcase.ua[/url]), которая занимается производством аксессуаров для мобильных телефонов, ищет верстальщика с навыками BackEnd-а. Что нужно сделать: - Подключить платежные системы (Visa, MasterCard , LiqPay) на лендинг   - Подключить CRM

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • 1с предприятие

    Здравствуйте! Имеется самописный софт (на с++) под интернет магазин, подключен смс модуль и прочие фишки. Само лицо и функционал продемонстрирую непосредственно исполнителю. Интересует: Создание такого на 1с 1 в 1 Интеграция нашей БД (mssql) и ...

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка интернет магазина, дизайн есть верстка есть

    Доброго времени суток. Требуется натяжка cms (которую предлагает исполнитель). Должны быть основные функции: 1. Взаимодействие администратора с фильтрами сайта. 2. Возможность отгрузки, загрузки товаров. 3. Подробная статистка и обработка заказов: ФИО, Номер телефона, адрес доставки ...

    HTML
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать гиф баннер на основе существующего

    Задача: Переделать баннер на основе существующего Есть: 728х90, нужен будет 753х90 Поменять графику и стилистику, подобрать более свежее. Работаю только через БС данного сайта или после оплата. В предложении писать срок и стоимость

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработки обменника на WordPress

    Доброго времени суток дамы и господа. Суть следующая, есть обменный пункт, скрипт куплен: obmendeneg.biz/ Нужно сделать следующее? При определенном выборе обмена, например qiwi &gt; подставить промежуточную страницу, на которой происходит проверка номера телефона того человека, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix

    Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix Макеты прилагаю. SSMaker.ru/ee5c9322/ SSMaker.ru/b6045b4c/ SSMaker.ru/e9905f75/ SSMaker.ru/bc863c60/ SSMaker.ru/32dce1dc/ SSMaker.ru/33e9cf37/ SSMaker.ru/18fb049b/ SSMaker.ru/ab6a3bd2/ SSMaker.ru/ba3f1336/ SSMaker.ru/554518d5/ Как видно на ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Магазин по продаже игровой валюты в Online играх

    Требуется человек знающий как и умеющий создавать сайты (желательно наличие собственного портфолио и репутация на данном форуме). Тематику я указал выше. Два примера которые можно брать за основу оценивая весь объем роботы: http://good-adena.com/ http://www.pwlvl.ru/ Во втором примере ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$360
10 баллов
8 лет назад
Разработка интернет магазина, дизайн есть верстка есть
Приятный в общении. Человек слова. Своевременная оплата. Грамотная постановка задачи. Присутствуют все наилучшие качества отличного заказчика. Рекомендую всем.
Андрей отличный разработчик и человек! Всегда на связи, консультирует и советуется. Рекомендую его к серьезным проектам, не пожалеете.
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Доработки обменника на WordPress
Супер мне понравилось - давайте еще)
Отличный исполнитель. Делает качественно и быстро. Работаем дальше.
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