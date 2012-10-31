Efimenko_Igor

Требуется человек знающий как и умеющий создавать сайты (желательно наличие собственного портфолио и репутация на данном форуме). Тематику я указал выше. Два примера которые можно брать за основу оценивая весь объем роботы: http://good-adena.com/ http://www.pwlvl.ru/ Во втором примере ...