Efimenko_Igor

Компания PickCase ([url=https://pickcase.ua/]pickcase.ua[/url]), которая занимается производством аксессуаров для мобильных телефонов, ищет верстальщика с навыками BackEnd-а. Что нужно сделать: - Подключить платежные системы (Visa, MasterCard , LiqPay) на лендинг - Подключить CRM
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Имеется самописный софт (на с++) под интернет магазин, подключен смс модуль и прочие фишки. Само лицо и функционал продемонстрирую непосредственно исполнителю. Интересует: Создание такого на 1с 1 в 1 Интеграция нашей БД (mssql) и ...1С-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток. Требуется натяжка cms (которую предлагает исполнитель). Должны быть основные функции: 1. Взаимодействие администратора с фильтрами сайта. 2. Возможность отгрузки, загрузки товаров. 3. Подробная статистка и обработка заказов: ФИО, Номер телефона, адрес доставки ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача: Переделать баннер на основе существующего Есть: 728х90, нужен будет 753х90 Поменять графику и стилистику, подобрать более свежее. Работаю только через БС данного сайта или после оплата. В предложении писать срок и стоимостьБаннеры1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток дамы и господа. Суть следующая, есть обменный пункт, скрипт куплен: obmendeneg.biz/ Нужно сделать следующее? При определенном выборе обмена, например qiwi > подставить промежуточную страницу, на которой происходит проверка номера телефона того человека, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Установить, сверстать макеты и настроить форум на bitrix Макеты прилагаю. SSMaker.ru/ee5c9322/ SSMaker.ru/b6045b4c/ SSMaker.ru/e9905f75/ SSMaker.ru/bc863c60/ SSMaker.ru/32dce1dc/ SSMaker.ru/33e9cf37/ SSMaker.ru/18fb049b/ SSMaker.ru/ab6a3bd2/ SSMaker.ru/ba3f1336/ SSMaker.ru/554518d5/ Как видно на ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется человек знающий как и умеющий создавать сайты (желательно наличие собственного портфолио и репутация на данном форуме). Тематику я указал выше. Два примера которые можно брать за основу оценивая весь объем роботы: http://good-adena.com/ http://www.pwlvl.ru/ Во втором примере ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад