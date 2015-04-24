Изменить форму вывода категорий в ДЛЕ

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Нужно изменить форму вывода категорий в ДЛЕ 10.2 То есть из стандартной простыни сделать блочный структурный вывод по шаблону который мы предоставим.

10 лет назад
GoterY
50 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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