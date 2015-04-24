http://goldberry.kz/ - Сайту 4 года он стоит на друпале (версия не знаю какая), необходимо внести дополнения на сайт. Прошу откликнуться кто работает на это платформе и умеет ее использовать. компания сейчас не ...
Создать скелет сайта на Joomla 3 (верстка по дизайн-шаблону)
Нужно создать скелет сайта на движке Jommla 3 (на локальном сервере) используя шаблон yootheme.com/demo/joomla/...
Доступ на локальный сервер с уже закаченным шаблоном будет предоставлен.
В результате должен быть функционирующий по шаблону сайт с:
1. главной страницей, практически, аналогичной шаблону (количество информации уменьшится в 2 раза, но суть должна быть такая же, как на шаблоне)
2. созданными еще около 11 пустых страниц для дальнейшего, уже самостоятельного, заполнения их материалами (страницы, с возможностью "провалится" должны располагаться, как и сейчас, в верхнем меню главной страницы)
Тех задание будет выслано исполнителю.
Нужно сделать очень быстро – максимум 2 дня.
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