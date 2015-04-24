Создать скелет сайта на Joomla 3 (верстка по дизайн-шаблону)

Нужно создать скелет сайта на движке Jommla 3 (на локальном сервере) используя шаблон yootheme.com/demo/joomla/...

Доступ на локальный сервер с уже закаченным шаблоном будет предоставлен.

В результате должен быть функционирующий по шаблону сайт с:

1. главной страницей, практически, аналогичной шаблону (количество информации уменьшится в 2 раза, но суть должна быть такая же, как на шаблоне)

2. созданными еще около 11 пустых страниц для дальнейшего, уже самостоятельного, заполнения их материалами (страницы, с возможностью "провалится" должны располагаться, как и сейчас, в верхнем меню главной страницы)

Тех задание будет выслано исполнителю.

Нужно сделать очень быстро – максимум 2 дня.