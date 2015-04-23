Vbulletin форум - скопировать стиль

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Закрыт2 заявки110 просмотров

На форуме есть светлый стиль. Нужно подсказать как его скопировать чтобы было на форуме 2 одинаковых стиля.

Сейчас 1 стиль (см слева внизу: http://gamekiler.ru/)

Нужно чтобы пользователи могли выбрать.

В дальнейшем второй светлый стиль будет перекрашен в черный. Чтобы было 2 варианта на выбор.

10 лет назад
topbizmen
Низамов 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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