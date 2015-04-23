Добрый вечер. Есть магазин shokman.ru Что для начала нужно: Сделать так, чтобы после нажатия на кнопку оформить заказ у человека сразу появлялись формы для заполнения данных, без предложения зарегистрироваться и прочего. ...
Vbulletin форум - скопировать стиль
На форуме есть светлый стиль. Нужно подсказать как его скопировать чтобы было на форуме 2 одинаковых стиля.
Сейчас 1 стиль (см слева внизу: http://gamekiler.ru/)
Нужно чтобы пользователи могли выбрать.
В дальнейшем второй светлый стиль будет перекрашен в черный. Чтобы было 2 варианта на выбор.
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