Здравствуйте. Требуется доработка сайта, который был начат, но не доделан. Платформа - Drupal 7. Вкратце, список работ: 1. Доработка шаблона 2. Создать раздел "Наши работы" 3. ...
Перенос сайта и косметические правки
необходимо перенести сайт на хостинг (архив и база есть скачанные), и сделать несколько правок (копирайт, сообщение об оплате, адрес доставки и пр)
Заявки фрилансеров
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