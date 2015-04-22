Перенос сайта и косметические правки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок169 просмотров

необходимо перенести сайт на хостинг (архив и база есть скачанные), и сделать несколько правок (копирайт, сообщение об оплате, адрес доставки и пр)

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров