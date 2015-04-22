Доработка сайта на Drupal'е

Здравствуйте.

Требуется доработка сайта, который был начат, но не доделан.

Платформа - Drupal 7.

Вкратце, список работ:

1. Доработка шаблона

2. Создать раздел "Наши работы"

3. Создать раздел "Партнеры"

4. Создать раздел "Новости"

5. Создать раздел "Статьи"

6. Создать раздел "Акции"

7. Добавить в пустующий правый блок виджет вконтакте

Создание раздела, как правило, подразумевает под собой создание соответствующего типа материала и настройку его вывода, а также создание страниц (либо блоко) для вывода материалов.

Подробнее в приложенном файле.

Файлы текущей версии сайта и дамп базы данных можно найти по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B1s7aH1we11uamFFWHhEcG5hWFE/view