Нужен веб-программист с опытом работы с CMS cotonti 1)Необходимо разработать шаблон для CMS cotonti (Пример: demo.shopwip.com/) 2) Доработать: сделать более плавный слайд и корректное отображения подменю + добавить форум + добавить возможность ...
Доработка сайта на Drupal'е
Здравствуйте.
Требуется доработка сайта, который был начат, но не доделан.
Платформа - Drupal 7.
Вкратце, список работ:
1. Доработка шаблона
2. Создать раздел "Наши работы"
3. Создать раздел "Партнеры"
4. Создать раздел "Новости"
5. Создать раздел "Статьи"
6. Создать раздел "Акции"
7. Добавить в пустующий правый блок виджет вконтакте
Создание раздела, как правило, подразумевает под собой создание соответствующего типа материала и настройку его вывода, а также создание страниц (либо блоко) для вывода материалов.
Подробнее в приложенном файле.
Файлы текущей версии сайта и дамп базы данных можно найти по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B1s7aH1we11uamFFWHhEcG5hWFE/view
Заявки фрилансеров
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