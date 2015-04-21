Поправки по джумле

Посмотрите, пожалуйста, склько будет стоить сделать сайт, аналогичный http://www.avtodispetcher.ru/ по функционалу, а дизайн другой, или немного изменить существующий. Как легче. Нужно сделать аналогичный сайт по функционалу. Сколько будет стоить и по срокам?