Поправки по джумле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки105 просмотров

необходимо сделать ряд поправок по джумле. связь желательно в скайпе.

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров