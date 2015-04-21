Сделать сайт аналогичный

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок210 просмотров

Посмотрите, пожалуйста, склько будет стоить сделать сайт, аналогичный

http://www.avtodispetcher.ru/ по функционалу, а дизайн другой, или немного изменить существующий. Как легче.

Нужно сделать аналогичный сайт по функционалу. Сколько будет стоить и по срокам?

10 лет назад
D_Martinov
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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