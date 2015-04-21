Требуется : Перенести сайт на другой хостинг. Убрать дубль во всплывающем окне. Устранить причину,по которой сайт не добавляет товары на сайт.
Opencart: ЧПУ для блога на journal2
Сайт 3d-remont.com.ua
На нем установлен модуль для SEO SeoGen и блог Journal 2.
SeoGen не создает ЧПУ для блога.
Задача: сделать так, чтобы SeoGen создавал ЧПУ для блога, и при обновлениях CMS/Модулей всё работало
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