Opencart: ЧПУ для блога на journal2

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Закрыт2 заявки154 просмотра

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На нем установлен модуль для SEO SeoGen и блог Journal 2.

SeoGen не создает ЧПУ для блога.

Задача: сделать так, чтобы SeoGen создавал ЧПУ для блога, и при обновлениях CMS/Модулей всё работало

Opencart
10 лет назад
rider357
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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