Помощь с сайтом на джумле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок168 просмотров

Требуется :

Перенести сайт на другой хостинг. Убрать дубль во всплывающем окне. Устранить причину,по которой сайт не добавляет товары на сайт.

Joomla
10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров