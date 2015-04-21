Сделать (верстка, программирование) аналог http://ruzzanna.ru Нужен именно такой функционал каталога, карточки товаров и заказа товаров. Д Предпочтение исполнителям, кто имеет опыт в подобных сайтах В заявке ...
Нужно поправить магазин на 1С-Битрикс
Есть сайт на 1С-Битрикс. Версия - 1С-Битрикс: Управление сайтом, Малый Бизнес.
Задача: каждому разделу (подразделу) магазина должны соответствовать собственные, уникальные свойства (характеристики) товара.
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