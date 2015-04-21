Нужно поправить магазин на 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка117 просмотров

Есть сайт на 1С-Битрикс. Версия - 1С-Битрикс: Управление сайтом, Малый Бизнес.

Задача: каждому разделу (подразделу) магазина должны соответствовать собственные, уникальные свойства (характеристики) товара.

Отбор по отзывам и цене.

10 лет назад
vadim_mineev
Минеев 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров