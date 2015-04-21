Сайт-визитка на друпале

Есть сайт dialogpress.ru (речь идёт только о корневом разделе, Услуги, Работа и т.п. не трогаем). Необходимо сделать с нуля (на друпале) для них другой сайт – почти клон этого akcia74.ru.

Нужно только будет перенести архив выпусков (и чтобы сразу в броузере открывалось) и соблюсти их фирстиль. А так функционал простой.

Дальнейший разговор будет только с тем, кто укажет цену и сроки.