Web интерфейс - вход по логину Пилотный проект с дальнейшей доработкой Программа для сравнения 2 файлов Аудио на несовпадение Не совпадающие блоки вырезать и пересохранять Длинна файлов ...
PSD -> Drupal 7
Верстка макета на Drupal 7.
Заявки фрилансеров
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