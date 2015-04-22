Необходимо установить шаблон WP и сделать все необходимые структурные настройки согласно техническому заданию (в приложении) на своем сервере. Оплата после проверки и переноса сайта на наш сервер. Срок 3 дня. ...
Программа по сравнению файлов Аудио и нахождению несовпадений
Web интерфейс - вход по логину
Пилотный проект с дальнейшей доработкой
Программа для сравнения 2 файлов Аудио на несовпадение
Не совпадающие блоки вырезать и пересохранять
Длинна файлов 1 час
На Web сервер загружаются файлы для сравнения
Есть папка (main1-N) формат папок день\месяц\год с основнымы файлами аудио
и папки регионов 1-5-N формат папок день\месяц\год с файлами аудио для сравнения
Интерфейс
Администрирование
Создания медианосителя(1 -N) - привязка к основной папки main(1-N)
Создания регионов (1-N) - привязка к папке региона (1-N)
Создание пользователя - создание пароля - права доступа пользователя
Пользовательский
Выбор медианосителя (1-N)
Выбор региона (1-N)
Отображения файлов с папок main 1-N
отображение файлов с папок регион 1-N
00-00_01-00
...
01-00_02-00
...
...
...
23-00_00-00
С возможностью прослушать
Кнопка "НАЙТИ"
По нажатии на кнопку - сравниваются файлы - и при несовпадении вырезается блок с файла региона1
Сохраняется в папке региона - с названием Временного промежутка где был найден 00-01-blok1.mp3
Добавняется в интерфейс к файлам main1-N и регион1-N
С возможностью прослушать
Файлы main1 и region1 могут не совпадать точки начало файла
Нужно будет выбрать часть файла и искать точку совпадения +-60сек
далее нужен алгоритм для сравнения файлов (с изменяемыми параметрами)
Дальнейшая разработка...
Групировка блоков несовпадения
Календар блоков
Отчет по блокам
Распознавание файлов в блоке
Вопрос цена для старта?
и кротчайшие сроки?
Спасибо
Заявки фрилансеров
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