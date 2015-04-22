Программа по сравнению файлов Аудио и нахождению несовпадений

Web интерфейс - вход по логину

Пилотный проект с дальнейшей доработкой

Программа для сравнения 2 файлов Аудио на несовпадение

Не совпадающие блоки вырезать и пересохранять

Длинна файлов 1 час

На Web сервер загружаются файлы для сравнения

Есть папка (main1-N) формат папок день\месяц\год с основнымы файлами аудио

и папки регионов 1-5-N формат папок день\месяц\год с файлами аудио для сравнения

Интерфейс

Администрирование

Создания медианосителя(1 -N) - привязка к основной папки main(1-N)

Создания регионов (1-N) - привязка к папке региона (1-N)

Создание пользователя - создание пароля - права доступа пользователя

Пользовательский

Выбор медианосителя (1-N)

Выбор региона (1-N)

Отображения файлов с папок main 1-N

отображение файлов с папок регион 1-N

00-00_01-00

...

01-00_02-00

...

...

...

23-00_00-00

С возможностью прослушать

Кнопка "НАЙТИ"

По нажатии на кнопку - сравниваются файлы - и при несовпадении вырезается блок с файла региона1

Сохраняется в папке региона - с названием Временного промежутка где был найден 00-01-blok1.mp3

Добавняется в интерфейс к файлам main1-N и регион1-N

С возможностью прослушать

Файлы main1 и region1 могут не совпадать точки начало файла

Нужно будет выбрать часть файла и искать точку совпадения +-60сек

далее нужен алгоритм для сравнения файлов (с изменяемыми параметрами)

Дальнейшая разработка...

Групировка блоков несовпадения

Календар блоков

Отчет по блокам

Распознавание файлов в блоке

Вопрос цена для старта?

и кротчайшие сроки?

Спасибо