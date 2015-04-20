Модернизация сайта на Joomla

Данный "исполнитель" взялся за проект по модернизации сайта на joomla. Мы договорились на предоплату в 4 400 рублей. Я перевел деньги. Этот факт мы зафиксировали в приватных сообщениях, где я указал куда и сколько перевел, а он подтвердил факт приема денег. Изначально в задании было предоставлено ТЗ и картинки с макетов дизайна для общего понимания. Никаких изменений или дополнений в ТЗ, которые могли бы повлиять на трудоемкость работы, не вносилось. Исполнитель ставил срок сдачи до 10 мая 2015 года. Процесс общения был не очень приятным, т.к. далеко не всегда я получал своевременные ответы на свои вопросы по тому, как продвигается работа над проектом. Затем он начал сдвигать дату сдачи из-за разных трудностей. В итоге срок переехал аж на 25 мая. А затем он пропал. Перестал отвечать в приватных сообщениях и скайпе. Потом его аккаунт заблокировали из-за нарушений правил форума. Я обратился в поддержку с просьбой о помощи. Поддержка сказала, что данный пользователь не обращался к ним по поводу разблокирования своего аккаунта. В итоге на 1 час поддержка разблокировала аккаунт данного исполнителя. Я смог отправить ему приватное сообщение в надежде, что он объявится. Мало ли какие ситуации в жизни у людей бывают, я подумал что буду ждать. И вот недавно этот человек снова появился на сервисе. Я сразу же ему написал в приват сообщение и попросил объяснений. И что он сделал - запретил мне писать ему (установил запрет на отправку сообщений в настройках). Получается, что он взял мои деньги, работу вообще никакую не сделал, скрылся, выждал какое то время пока ситуация уляжется и объявился снова. Наверно, чтобы продолжить подобные трюки. Несмотря на только положительные отзывы о данном исполнителе, я попал вот в такую ситуацию с ним. Поэтому если рассматриваете его как вариант - 100 раз подумайте. Ведь никто не застрахован от того, на что нарвался я. Прошу поддержку обратить внимание на этого человека - он мошенник.