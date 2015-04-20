Модернизация сайта на Joomla

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки191 просмотр

Добрый день. В рамках частичной модернизации сайта http://salon-boginia.ru/ требуется переверстать главную страницу, сверстать 1 внутреннюю (каталог), интегрировать это на сайт и выполнить доработку функционала. Все описано в ТЗ. В файле есть задачи, связанные с обновлением версии Joomla. Меня интересует бюджет с обновлением и без него. Желательно каждый пункт расписать по часам и указать цену за час работы. А также хотелось бы видеть крайний срок завершения работы (конкретную дату начала и завершения). Макеты в фотошопе есть. Сюда прикладываю картинки jpg.

P.S. Прощаю того, кто пытался разжиться на моем желании поспособствовать как можно более детальной оценке стоимости работ. Жаль, что так много везде мошенников. Лучше бы направили свои силы на полезные дела. И все было бы лучше.

Joomla
10 лет назад
Whiteas
Кирилл 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
10 лет назад
$220
10 дней
Данный "исполнитель" взялся за проект по модернизации сайта на joomla. Мы договорились на предоплату в 4 400 рублей. Я перевел деньги. Этот факт мы зафиксировали в приватных сообщениях, где я указал куда и сколько перевел, а он подтвердил факт приема денег. Изначально в задании было предоставлено ТЗ и картинки с макетов дизайна для общего понимания. Никаких изменений или дополнений в ТЗ, которые могли бы повлиять на трудоемкость работы, не вносилось. Исполнитель ставил срок сдачи до 10 мая 2015 года. Процесс общения был не очень приятным, т.к. далеко не всегда я получал своевременные ответы на свои вопросы по тому, как продвигается работа над проектом. Затем он начал сдвигать дату сдачи из-за разных трудностей. В итоге срок переехал аж на 25 мая. А затем он пропал. Перестал отвечать в приватных сообщениях и скайпе. Потом его аккаунт заблокировали из-за нарушений правил форума. Я обратился в поддержку с просьбой о помощи. Поддержка сказала, что данный пользователь не обращался к ним по поводу разблокирования своего аккаунта. В итоге на 1 час поддержка разблокировала аккаунт данного исполнителя. Я смог отправить ему приватное сообщение в надежде, что он объявится. Мало ли какие ситуации в жизни у людей бывают, я подумал что буду ждать. И вот недавно этот человек снова появился на сервисе. Я сразу же ему написал в приват сообщение и попросил объяснений. И что он сделал - запретил мне писать ему (установил запрет на отправку сообщений в настройках). Получается, что он взял мои деньги, работу вообще никакую не сделал, скрылся, выждал какое то время пока ситуация уляжется и объявился снова. Наверно, чтобы продолжить подобные трюки. Несмотря на только положительные отзывы о данном исполнителе, я попал вот в такую ситуацию с ним. Поэтому если рассматриваете его как вариант - 100 раз подумайте. Ведь никто не застрахован от того, на что нарвался я. Прошу поддержку обратить внимание на этого человека - он мошенник.

Заявки фрилансеров

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
10 лет назад