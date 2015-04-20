Читайте внимательно, и оставляйте свои предложения только после прочтения всего что я написал. Меня интересует цена и скорость исполнения такого проекта - от вас. Что дается на входе: ...
Модернизация сайта на Joomla
Добрый день. В рамках частичной модернизации сайта http://salon-boginia.ru/ требуется переверстать главную страницу, сверстать 1 внутреннюю (каталог), интегрировать это на сайт и выполнить доработку функционала. Все описано в ТЗ. В файле есть задачи, связанные с обновлением версии Joomla. Меня интересует бюджет с обновлением и без него. Желательно каждый пункт расписать по часам и указать цену за час работы. А также хотелось бы видеть крайний срок завершения работы (конкретную дату начала и завершения). Макеты в фотошопе есть. Сюда прикладываю картинки jpg.
P.S. Прощаю того, кто пытался разжиться на моем желании поспособствовать как можно более детальной оценке стоимости работ. Жаль, что так много везде мошенников. Лучше бы направили свои силы на полезные дела. И все было бы лучше.
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