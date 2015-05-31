Установить шаблон WP и сделать настройки согласно ТЗ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок214 просмотров

Необходимо установить шаблон WP и сделать все необходимые структурные настройки согласно техническому заданию (в приложении) на своем сервере. Оплата после проверки и переноса сайта на наш сервер.

Срок 3 дня.

Оплата в wmz или wmr.

WordPress
10 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

toll
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$84
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

toll
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад