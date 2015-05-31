toll

Анатолий toll

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Кроссбраузерная html-верстка, front-end разработка, Wordpress, Modx
  • Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка любой сложности ( поддерживаемые браузеры: Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+; мобильные устройства: iOS, Android). Использование фреймворков и чистый CSS.
  • Разработка скриптов на JavaScript и jQuery.
  • Нарезка и установка шаблонов для CMS.
  • Настройка готовых шаблонов для CMS, доработка под нужды заказчика.
  • Создание сайтов под ключ.
  • Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, PHP5, MySQL
  • CSS Фреймворки: Twitter Bootstrap, 960gs, Foundation
  • CMS: modx, wordpress, joomla
  • eCommerce: Simpla, OpenCart
PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLAndroidHTMLCSSiOSJoomlaBootstrapMODXjQueryAjaxSimpla
Отзывы заказчиков
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$84
9 баллов
9 лет назад
Установить шаблон WP и сделать настройки согласно ТЗ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!