Кроссбраузерная html-верстка, front-end разработка, Wordpress, Modx
- Кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка любой сложности ( поддерживаемые браузеры: Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+; мобильные устройства: iOS, Android). Использование фреймворков и чистый CSS.
- Разработка скриптов на JavaScript и jQuery.
- Нарезка и установка шаблонов для CMS.
- Настройка готовых шаблонов для CMS, доработка под нужды заказчика.
- Создание сайтов под ключ.
- Технологии: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, AJAX, JSON, PHP5, MySQL
- CSS Фреймворки: Twitter Bootstrap, 960gs, Foundation
- CMS: modx, wordpress, joomla
- eCommerce: Simpla, OpenCart
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Отзывы заказчиков
$84
9 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!