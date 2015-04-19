Починить админку сайта на modx revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки143 просмотра

Здравствуйте, нужно почиить админку сайта на modx revo.

Пишите сразу стоимость.

MODX
10 лет назад
imindoctor
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров