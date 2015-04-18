Сайт-визитка - Промо-сайт - Новостной сайт форума

Необходимо сделать новостной сайт мероприятия - конференции. Страницы Новости, Программа, Организаторы, Докладчики, Контакты. RSS лента новостей, ссылки на соц. сети, лайки, ротатор лого организаторов с переходом на их сайт. ТЗ есть, структура страниц есть.

По кнопке Регистрация должна открываться форма Заявки - для заполнения онлайн - складироваться в базу и отправляться на почту менеджеру.

Программа должна быть ПОЛНОСТЬЮ показана на 1-ой странице - с возможностью организации ссылок с мероприятий на внутренние страницы с расширенной информацией.

Сроки 3-4 дня.

Движок - платный, бесплатный, НО НЕ СОБСТВЕННОЙ разработки - переносимый на любой хостинг.

Сроки и цена. Примеры работ.

Предпочтение фирмам с возможностью безналичной оплаты. Стоимость указывайте пожалуйста в рублях.

Никакой информации и рекламы разработчика и движка быть не должно.