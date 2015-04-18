Имеется премиум версия плагина Ultimate Product Catalogue Plugin https://wordpress.org/plugins/ultimate-product-catalogue/ В первую очередь, нужно подогнать шаблон плагина под дизайн сайта http://alfagro.com.ua/ , что бы он вписывался в общую концепцию. Сам функционал ...
Сайт-визитка - Промо-сайт - Новостной сайт форума
Необходимо сделать новостной сайт мероприятия - конференции. Страницы Новости, Программа, Организаторы, Докладчики, Контакты. RSS лента новостей, ссылки на соц. сети, лайки, ротатор лого организаторов с переходом на их сайт. ТЗ есть, структура страниц есть.
По кнопке Регистрация должна открываться форма Заявки - для заполнения онлайн - складироваться в базу и отправляться на почту менеджеру.
Программа должна быть ПОЛНОСТЬЮ показана на 1-ой странице - с возможностью организации ссылок с мероприятий на внутренние страницы с расширенной информацией.
Сроки 3-4 дня.
Движок - платный, бесплатный, НО НЕ СОБСТВЕННОЙ разработки - переносимый на любой хостинг.
Сроки и цена. Примеры работ.
Предпочтение фирмам с возможностью безналичной оплаты. Стоимость указывайте пожалуйста в рублях.
Никакой информации и рекламы разработчика и движка быть не должно.
Заявки фрилансеров
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