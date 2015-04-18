На странице http://www.srkblog.ru/user/%2A/list организовать поиск и вывод его результатов зарегистрированных пользователей по полям профиля: Возраст: Пол: Дата рождения: Город: Заболевание:
Мобильная версия сайта на WP по этой схеме.
Всем привет.
Цель - создание мобильной версии сайта по такой схеме (На Wordpress):
- Есть основная тема, заливаем вторую (мобильную)
- Определяем, если посетитель заходит с мобильного устройства
- Спрашиваем его, хочет ли он перейти на мобильную версию или нет (как тут softportal.com), тем самым даем ему выбор.
- Если да - грузим сайт на второй теме (мобильной), и показываем ссылку на полную версию, давая ему возможность зайти на нее при желании.
- Если нет - открываем сайт как обычно.
В моем случае - это самый идеальный вариант, по "подгону" сайта для мобил! Так как:
- Ни какого поддомена
- Ни какой адаптации основного дизайна
- 1 сайт, 1 база, 2 темы = 2 версии, выбирай нужную!
Но это в теории! Реально ли сделать на практике, соблюдая некоторые условия:
- Без плагина
- Чтобы работал, не только на главной, а на всех страницах.
Повторюсь - это теория, на практике это возможно? Если да, какова цена?
ПС: Оба шаблона - имеются, нужно их "связать" по указанной схеме.
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