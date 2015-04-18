Мобильная версия сайта на WP по этой схеме.

Всем привет.

Цель - создание мобильной версии сайта по такой схеме (На Wordpress):

- Есть основная тема, заливаем вторую (мобильную)

- Определяем, если посетитель заходит с мобильного устройства

- Спрашиваем его, хочет ли он перейти на мобильную версию или нет (как тут softportal.com), тем самым даем ему выбор.

- Если да - грузим сайт на второй теме (мобильной), и показываем ссылку на полную версию, давая ему возможность зайти на нее при желании.

- Если нет - открываем сайт как обычно.

В моем случае - это самый идеальный вариант, по "подгону" сайта для мобил! Так как:

- Ни какого поддомена

- Ни какой адаптации основного дизайна

- 1 сайт, 1 база, 2 темы = 2 версии, выбирай нужную!

Но это в теории! Реально ли сделать на практике, соблюдая некоторые условия:

- Без плагина

- Чтобы работал, не только на главной, а на всех страницах.

Повторюсь - это теория, на практике это возможно? Если да, какова цена?

ПС: Оба шаблона - имеются, нужно их "связать" по указанной схеме.