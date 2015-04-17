Сайт с размещением рекламных блоков

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки129 просмотров

Требуется сделать сайт (впринципе обычный движок),

Тематика - новостройки.

Суть:

Страничка, с грамотно расставленными рекламными блоками ( примерно как тут _ttp://zastroev.ru/ )

Более подробно в ЛС

10 лет назад
testersaitov
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров