Пофиксить багу друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок297 просмотров

Чето перестали показываться ньюсы на сайте. Тизер есть, а ньюс не показывается. при переходе. Наверное вьюха поломалась. Надо починить.

Drupal
10 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров