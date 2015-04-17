нужно сделать форму добавления элементов как на скрине и вывести эти свойства инфоблока в детальной.
Пофиксить багу друпал
Чето перестали показываться ньюсы на сайте. Тизер есть, а ньюс не показывается. при переходе. Наверное вьюха поломалась. Надо починить.
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