Сделать мобильную версию сайта (для смартфонов)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка116 просмотров

Сделать мобильную версию сайта (для смартфонов). И еще кое-какая мелочь...

10 лет назад
TamadaCenter
Игорь 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад
$300
10 дней
5+
Очередное успешное сотрудничество с Игорем, рекомендую!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
10 лет назад